Álvaro Ballero pidió disculpas tras polémico episodio en Volverías con tu ex? 2: «Perdóname por mi estupidez»

Álvaro Ballero utilizó sus redes sociales para pedirle perdón a su hermana, Carla Ballero, luego de la controversia que provocaron las declaraciones que realizó sobre ella en Volverías con tu Ex? 2.

El exchico reality reconoció que se equivocó al revelar públicamente un complejo episodio familiar relacionado con las adicciones que enfrentó la panelista años atrás, situación que generó diversas reacciones tras la emisión del programa.

Álvaro Ballero pidió disculpas tras polémico episodio

A través de una publicación en Instagram, Álvaro Ballero expresó su arrepentimiento y destacó el proceso de cambio que ha vivido su hermana:

“Quiero pedir disculpas públicamente por lo que dije de mi hermana Carla en el reality, me equivoqué mal, mi hermana hoy es luz y una tremenda mujer que se reinventó. Te amo Carla Ballero y perdóname por mi estupidez”, escribió.

Sus disculpas surgieron después de abandonar el encierro, donde recordó una difícil etapa de la vida de Carla Ballero vinculada al consumo de alcohol y drogas.

Durante uno de los capítulos del programa, el exchico reality contó que fue él quien la llevó a internarse para recibir tratamiento:

“Cuando a Carla la internaron, yo la llevé a internarse. Yo la agarré y le dije ‘te pones un pellet o te internas’… La agarro, yo la llevé y la Carla llevaba una botella de Coca-Cola Zero y era puro whisky. La Carla estaba vagando en la calle, robando para tomar”, relató en esa oportunidad.

Tras la repercusión de sus palabras, Álvaro Ballero decidió retractarse públicamente y reconocer que no debió exponer un episodio tan personal de la vida de su hermana.

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