José Antonio Neme reflexionó sobre su padre: «Tengo hartos vacíos… una adolescencia difícil (…) no tengo nada que perdonarle»
Tras las declaraciones de su padre sobre su "salida del closet", José Antonio Neme se sinceró sin tapujos sobre su proceso.
Hace algunos días, Antonio Neme Fajuri reapareció públicamente y abordó una serie de rumores relacionados con su relación con su hijo, el periodista José Antonio Neme.
El comunicador desmintió categóricamente una versión que circuló durante años y que apuntaba a que habría expulsado a su hijo de la casa cuando le confesó su orientación sexual.
En conversación con «Círculo Central», Antonio Neme aseguró que esa historia no corresponde a la realidad: «Que no me vengan a decir que yo, hueón, porque cuando me confesó que era gay, a los 17 años, yo lo eché de la casa… es falso. ¡Es falso!«, afirmó.
«En las peores crisis de él, ahí estuvo el papá», agregó.
La respuesta de Neme a su padre
Tras estas declaraciones, el programa «Zona de Estrellas» se contactó con José Antonio Neme para conocer su versión. A través de un audio, el rostro de Mega reconoció: «Yo soy bastante reacio a hablar de mi vida íntima, sobre todo de mi infancia y mi adolescencia. Son temas que prefiero reservar de manera más íntima«, explicó.
«Yo creo que da cuenta de una realidad. Efectivamente, yo tengo hartos vacíos ahí, que obviamente tuvieron un costo alto para mí en algún momento de mi vida, no solamente por la ausencia de mi papá, sino también por otras variables que no voy a comentar, pero que forman parte de una adolescencia difícil», se sinceró el comunicador.
Pese a lo anterior, José Antonio Neme aseguró que logró transformar esas experiencias en aprendizajes: «Luego yo, con mi mochila al hombro, fui capaz de transformar eso en enseñanza y en madurez. No sé si uno termina de resolver las cosas en la vida en general. Yo creo que uno llega al final de su etapa de vida todavía con cosas que nunca va a terminar de entender», reflexionó.
Finalmente, el conductor dejó claro que no tiene problemas con su padre: «Yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. No tengo cuentas pendientes con él ni con nadie. Le agradezco que me haya reconocido en esta etapa de mi vida, que tenga admiración por mí; obviamente se lo agradezco. Y si siente orgullo, me hace sentir distinguido por él», concluyó.
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