¡Bombazo en el fútbol!: Ronaldinho sale del retiro a sus 46 años para llegar a este equipo de Italia

A ocho años de su retiro del fútbol profesional, Ronaldinho volvería a las canchas de manera oficial. El histórico exseleccionado brasileño, campeón del mundo en 2002, tendría todo acordado para iniciar una inesperada nueva etapa en el fútbol italiano.

De acuerdo con información publicada por medios europeos, el exjugador se sumará a un club de la tercera categoría de Italia, sorprendiendo a los millones de fanáticos del brasileño.

Ronaldinho sale del retiro para volver al profesionalismo en este equipo de Italia

Acorde a información de Radio ADN, según reportaron Gazzetta dello Sport y la agencia ANSA, Ronaldinho fichará por el Ravenna FC, equipo que actualmente compite en la Serie C italiana (tercera división). Esto, debido a su buena relación como socio con el dueño del club, Ignazio Cipriani.

La presentación oficial del exfutbolista estaría programada para el próximo 23 de junio en Miami. Durante un evento donde el club mostrará su nueva camiseta para la temporada. Por el momento, se desconoce si efectivamente jugará, pero él dejó entrever que sí. Además, será parte de los inversionistas del club.

El brasileño se mostró entusiasmado con este nuevo desafío y adelantó sus expectativas de cara a su regreso: «Estoy ansioso por volver a bailar con el balón y escribir un nuevo capítulo con Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí», señaló.

Por su parte, el presidente del club, Ignazio Cipriani, valoró la incorporación de una de las grandes figuras de la historia de fútbol: «La llegada de Ronaldinho es absolutamente extraordinaria para el club. Era mi ídolo, y su impacto en el fútbol va más allá de lo que logró en el terreno de juego», afirmó.

Actualmente, el exfutbolista se encuentra en Estados Unidos acompañando a la selección brasileña en el Mundial. Una vez finalizadas esas actividades, se incorporaría a la pretemporada del Ravenna FC para comenzar su preparación bajo las órdenes del cuerpo técnico.

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