«Te podría demandar por…»: La feroz advertencia que recibió Naya Fácil tras polémica

La controversia entre Naya Fácil y la mujer que asegura ser la madre de Angie Jibaja sigue generando repercusiones. Todo ocurrió después de que la influencer chilena decidiera exponer públicamente una serie de mensajes en los que le pedía dinero de manera reiterada.

Tras la difusión de esas conversaciones, la mujer involucrada reaccionó con una advertencia en contra de la creadora de contenido.

La feroz advertencia que recibió Naya Fácil tras polémica

La situación se abordó en el programa «Hay que decirlo!», donde Cecilia Gutiérrez reveló parte de los mensajes que habría recibido recientemente Naya Fácil.

Según explicó la periodista, Maggie Liza, identificada como la madre de Angie Jibaja, expresó su molestia por la decisión de hacer públicas las conversaciones privadas.

«Si yo fuera mala persona te podría demandar por delatar mi conversación. Me atreví porque confié en ti, pero no tienes por qué divulgarlo», leyó Cecilia Gutiérrez durante el espacio televisivo.

Además, la panelista aseguró que la mujer le habría entregado a Naya Fácil el número de teléfono de Angie Jibaja para que ambas pudieran conversar directamente y aclarar el conflicto.

El conflicto entre ambas

La situación salió a la luz durante este viernes, cuando Naya Fácil decidió contar en sus redes sociales el incómodo escenario que enfrenta desde hace varios meses.

Según relató, desde febrero recibe mensajes de una mujer que asegura ser la madre de la exfigura televisiva peruana, quien le pide dinero por distintos motivos: «Estoy cansada, no la he querido bloquear porque se entiende cuando se le dice a la gente que un no, es no«, expresó la influencer.

Además, reconoció que ni siquiera conocía a Angie Jibaja: «Hay una chica que se llama Angie Jibaja, algo así, no la conozco, pero buscándola supe que estuvo en la tele. Su mamá me tiene lleno el WhatsApp de que necesita plata y que su hija no la ayuda«, comentó.

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