«Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres»: El anuncio de popular chica reality que sorprendió a las redes
La reconocida chica reality impactó a las redes, luego de compartir su desconocido embarazo, que ya lleva 4 meses.
Una inesperada noticia remeció las redes sociales durante las últimas horas. Una conocida exfigura de realities anunció que está esperando a su primer hijo.
Se trata de Karina Jerez, más conocida como Kari Belén, quien participó en programas como Gran Hermano y El Internado. La influencer compartió la noticia a través de sus redes sociales junto a su pareja, Cristián Rodríguez.
El anuncio de popular chica reality que sorprendió a las redes
La ex chica reality publicó una serie de fotografías en Instagram donde mostró su pancita de embarazo y confirmó que se convertirá en madre: «Nuestro amor se desbordó y ahora somos tres. Nuestro mejor capítulo comienza ahora. Dios realmente quería darnos un gran regalo. Estamos empezando a imaginarte y no podemos esperar para abrazarte», escribió.
Luego agregó: «Te esperamos con todo el amor del mundo. Mami & Papi».
La publicación rápidamente se llenó de comentarios y muestras de cariño por parte de sus seguidores y cercanos.
Posteriormente, en conversación con Las Últimas Noticias, Kari Belén entregó más detalles sobre esta nueva etapa y confesó que el embarazo fue planificado junto a su pareja:
«Ya tengo cuatro meses y medio de embarazo. Lo estábamos buscando. Yo tomo pastillas hace más de 17 años por un tema de salud, dejé las pastillas y nunca me imaginé que me iba a demorar tan poco. Me demoré cinco meses en quedar embarazada«, contó.
Además, relató algunas de las dificultades que enfrentó durante un reciente viaje mientras ya estaba embarazada: «Yo soy deportista y pensé que no iba a pasar nada, pero no me podía mover. Los olores también me complicaron, pero lo logramos. Caminamos a más no poder, aunque obviamente uno se tiene que resguardar», explicó.
Finalmente, destacó el apoyo que recibió de su pareja durante este proceso: «Contra viento y marea lo logramos. Kian tuvo paciencia. El viaje fue agotador y no sé si lo volvería a hacer. Fue largo, pero sentía que si no lo hacíamos ahora, no lo íbamos a hacer nunca más. Era nuestro último viaje como pareja, porque ahora serán como padres», cerró.
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