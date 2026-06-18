«A mí me han llamado tres veces (del Festival de Viña) y las tres veces he dicho que ‘no’ porque no me conviene

Recientemente, Iván Arenas estuvo presente en el programa «El Portal del Web». Instancia, en la que le entregó detalles del esperado evento de humor «El Gran Chiste» que se desarrollará el próximo mes en el Movistar Arena. Sin embargo, también habló de su carrera como comediante.

De este modo, el hombre detrás del Profesor Rosa explicó por qué ha optado por mantenerse alejado del Festival de Viña.

A diferencia de muchos humoristas, piensa que presentarse en el certamen viñamarino puede no traerle efectos positivos a su carrera, ya que según sus palabras quemaría «la rutina».

«A mí me han llamado tres veces y las tres veces he dicho ‘No’ porque no me conviene», indicó Iván Arenas.

En este sentido, expresó: «Vas al festival de Viña y, a lo mejor, te podría ir bien… pero quemaste la rutina inmediatamente. ¿Quién te va a contratar después?».

Esto debido a que desde el público descartarían a quien ya mostró sus chistes en el evento.

Además, aseguró que los humoristas enfrentarían una compleja exigencia. «Hay un nivel de exigencia terrible con el humorista o con el comediante, no así con el cantante», expresó Iván Arenas.

«Al cantante se le pide la canción, que ya se conoce (…) La canta miles de veces y nadie le dice nada. A ver, cuéntate un chiste miles de veces», señaló.

Iván Arenas en El Gran Chiste

Es importante señalar que el próximo 10 de julio se vivirá la segunda versión de El Gran Chiste. Evento que reunirá a icónicos humoristas. Hablamos de Álvaro Salas, Iván Arenas (Profesor Rosa), Don Carter, El Flaco, Huaso Filomeno y Carlos Núñez.

«Cinco humores diferentes que van a tener la oportunidad de ver», indicó

Cabe destacar que todavía quedan entradas disponibles. Estas se pueden adquirir a través de Puntoticket y los precios se encuentran entre $28.750 y $63.250 (considerando el cargo por servicio).

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