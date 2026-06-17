Revelan las fechas del Festival de Viña 2027: se confirma inesperado cambio

Durante la jornada de este miércoles 17 de junio, la productora Bizarro y Mega dieron a conocer las fechas del Festival de Viña 2027. Esperado evento musical en Chile y Latinoamérica.

De este modo, se dio a conocer que el certamen se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero en la Quinta Vergara. Recinto en el cual se espera que se presenten importantes artistas nacionales e internacionales, al igual que en versiones anteriores.

Además, se dio a conocer que la tradicional Gala será el 19 de febrero. Evento que marca el inicio del Festival de Viña y que convoca a importantes figuras del espectáculo.

«Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo. Esto se traduce en más oportunidades laborales para nuestros vecinos, además de seguir posicionando a Viña del Mar como la Capital Turística de Chile, tal como lo hacemos durante todo el año con una agenda permanente de actividades, eventos y atractivos que fortalecen el desarrollo de nuestra comuna», indicó la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Vale señalar Karen Doggenweiler y Rafael Araneda volverá a animar esta versión del Festival de Viña.

El gran cambio del Festival de Viña 2027

Este anuncio significa un cambio en comparación a las ediciones anteriores del Festival de Viña. Esto debido a que ahora empezará un lunes y no un domingo. De este modo, en vez de finalizar un viernes como las versiones pasadas, ahora el último día será un sábado.

Por otro lado, desde la organización indicaron que en los próximos meses se dará a conocer la información de la competencia internacional y folclórica, y también de la parrilla.

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