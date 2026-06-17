Bombo Fica celebrará 40 años de carrera en Gran Arena Monticello: fecha y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos del humor! Se confirmó el regreso de uno de los humoristas más icónicos del país a Gran Arena Monticello. Hablamos ni más ni menos que de Bombo Fica.

En esta oportunidad, el reconocido comediante retorna a este importante escenario. Específicamente en el marco de la celebración de sus 40 años de trayectoria.

Por lo tanto, Bombo Fica, quien ha brillado en múltiples ocasiones en el Festival de Viña y otros escenarios del país se presentará el próximo 29 de agosto en San Francisco de Mostazal.

Venta de entradas

Las entradas salieron a la venta este miércoles 17 de de junio a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

Los precios van desde los $24.150 hasta los $69.000 (considerando el cargo por servicio), dependiendo de la ubicación.

Trayectoria de Bombo Fica

El comediante se hizo conocido en el programa Sábado Gigante. Espacio en el que sorprendió con su estilo. Posteriormente alcanzó más popularidad con sus presentaciones en el programa Éxito, animado por José Alfredo Fuentes. Y con el tiempo se transformó en un fenómeno del humor nacional.

Actualmente, es uno de los humoristas más reconocidos del país y se ha presentado en tres oportunidades en el Festival de Viña.

Y desde enero que ha llevado a cabo una serie de presentaciones en múltiples recintos con su nueva rutina, la que entrega risas y buena onda los presentes.

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