Padre de motorista atropellado por Fran Maira confirmó dato y conmocionó a panelistas con desgarrador relato

Recientemente, Luis Zapata, el padre del motorista, Mayerson Zapata que fue atropellado por Fran Maira en febrero, volvió a hablar del tema después de que la joven dio a conocer que desde la familia de la víctima le solicitaron un millonario monto.

Vale señalar que hace unos días, el padre del afectado acusó que hubo un abandono de parte de la influencer y su entorno con su hijo, quien tiene 24 años y un hijo de 2 años. Además, sigue hospitalizado y su estado es complejo.

Frente a esto, Fran Maira compartió un comunicado, en el que señaló que desde la familia le solicitaron un monto de $500 millones como indemnización.

Luis Zapata confirma monto

En Zona de Estrellas se contactaron con el padre del motorista quien confirmó que pidieron esa suma de dinero. En este contexto, explicó cómo fue el intento de negociación.

«Nosotros estábamos desesperados al ver que no teníamos ninguna colaboración de parte de ellos. Lógicamente han habido muchos gastos, entonces quisimos acercarnos a ellos», comenzó señalando Luis Zapata.

En este sentido, el hombre dio a conocer que desde la familia de Fran Maira se negaron y se terminaron relacionando con los abogados. De este modo, intentaron negociar y la familia de la víctima puso ese monto sobre la mesa.

De este modo, el padre del afectado explicó las razones de por qué solicitaron ese monto. «Mayerson tiene 24 años, le voy a poner indemnización hasta que tenga 65 años. Son $250 millones para él, porque el destino de Mayerson es incierto. Nadie nos garantiza que va a volver a trabajar y sus sueños quedaron frustrados al igual que los de nosotros», expresó.

En tanto, aseguró que los $250 millones restantes «son para la persona que tiene que cuidar a Mayerson, porque necesitará a alguien permanentemente».

Frente a esto, desde el panel de Zona de Estrellas empatizaron con la situación de la familia.

Incluso, la panelista Claudia Schmitd le mandó un mensaje a Fran Maira. «Si esto hubiese sido al revés, ¿cuánto hubieras pedido tú por la vida de tu hija?«, lanzó.

En este contexto, Luis Zapata expresó: «Salieron a pregonar que 500 millones es mucha plata, en el momento es mucho, pero para una persona que no sabemos si va a volver a producir, a quien le acabó la vida, a un niño que dejó sin papá… 500 millones de pesos no es mucho».

Luego, Claudia Schmidt indicó: «Ayer conversó con una de nuestras panelistas y realmente todos cuando leímos el mensaje comentamos lo mismo, que triste. ¿Qué clase de ser humano puede preocuparse solamente de decir ‘nos pidieron $500 millones?'».

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