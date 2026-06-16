Fran Maira respondió a padre de motociclista atropellado: reveló información que hasta ahora no se conocía

Recientemente, Fran Maira alzó la voz y se refirió las declaraciones emitidas por Luis Zapata, padre de Meyerson, joven víctima del accidente que protagonizó la exchica reality en febrero de este año.

En conversación con el programa Zona de Estrellas, el hombre expresó: «No nos han brindado ningún medio económico, ningún tipo de apoyo, a pesar de que en reiteradas ocasiones quisimos acercarnos. Hasta ahora, no nos han ofrecido ni una digna disculpa, que era lo mínimo que se podía esperar, una disculpa por lo que hizo Francisca Maira a nuestro hijo».

Asimismo, expresó que la joven «es desalmada, es muy inhumana, es una persona muy vacía como ser humano»,

La respuesta de Fran Maira

Ante estas declaraciones, la exchica reality compartió un comunicado mediante historias de Instagram.

El documento compartido por Fran Maira indica: «Dichas afirmaciones no solo faltan a la verdad, sino que además buscan instalar en la opinión pública una sensación de abandono, falta de interés y despreocupación por parte de Francisca y su familia. Omitiendo antecedentes relevantes que permiten comprender de manera más completa lo ocurrido durante estos meses».

Además, agrega: «Desde el primer momento posterior al accidente, la familia de Francisca, a través de su padre, mantuvo contacto directo con don Luis Zapata, tanto de manera telefónica como presencial. Visitándolos en la clínica y actuando siempre con respeto y consideración frente a la delicada situación que estaban enfrentando».

En este sentido, también se añade que han tenido una «preocupación permanente» por la salud de Mayerson. Además, de una «comunicación constante entre ambas partes».

Revela exigencia de la familia de la víctima

El se refirió a una supuesta exigencia desde la familia de la víctima. «Se solicitó una reunión de carácter urgente donde se plantearon pretensiones indemnizatorias que superaban los $500 millones. Antecedentes que se encuentran debidamente respaldados y documentados. Pese a los esfuerzos realizados, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes», indica el texto.

«Asimismo, desde ocurrido el accidente, Francisca ha sido objeto de reiteradas amenazas de muerte y mensajes de extrema violencia. Por recomendación expresa de sus abogados y del equipo médico que la ha acompañado durante este proceso, se le indicó no realizar visitas presenciales a la víctima. Resguardando tanto su seguridad personal como su estabilidad emocional», agrega el comunicado compartido por Fran Maira.

Además, el texto aclara que desde la familia de la influencer lamentan las sesiones sufridos por Mayerson. «Sin perjuicio de ello, reiteramos que existe una investigación en curso destinada a establecer la dinámica de los hechos y las eventuales responsabilidades», agrega.

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