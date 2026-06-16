Amadeo Llados regresa a Chile con nueva versión de «Mentorez»: revisa los detalles del evento enfocado en desarrollo personal

A un año de su primera versión, se anunció una nueva edición de «Mentorez». Evento que está centrado en liderazgo y desarrollo personal.

Uno de los protagonistas de esta instancia es Amadeo Llados, polémico influencer conocido por sus frases provocadoras y ostentar su lujoso estilo de vida en redes sociales. «¡Soy el put… amo!», suele decir en sus videos y en esta oportunidad promete dar sus tips para ser «exitoso» a gente común y corriente.

El evento se llevará a cabo el sábado 27 de junio en CentroParque (Parque Araucano, Las Condes). Se trata de una jornada de cuatro horas y media (de 14:00 a 18:30) que contará con la participación de populares figuras.

Se trata de personajes que son muy diferentes, pero tienen algo en común: han llevado su disciplina al límite.

Los protagonistas del regreso de Mentorez a Chile

Uno de los headliner de esta nueva versión de «Mentorez» es Amadeo Llados, popular conferencista español que suma millones de seguidores. Además, cuenta con una gran reputación, la que ha creado en en los circuitos de habla hispana de emprendimiento y mindset. Vale señalar que ya estuvo en la primera edición de este evento.

En tanto, otro de los expositores que estará en esta instancia es Adolfo Almarza. De acuerdo a la organización del evento se trata del único ciclista del mundo que ha competido profesionalmente en downhill de montaña con prótesis en ambas piernas.

Cabe destacar que cuenta con una carrera de 12 años, en los que ha estado en en circuitos de élite, incluyendo el Red Bull Cerro Abajo, sin adaptaciones especiales en la bicicleta. Solamente con su técnica y preparación mental

Alexander Robledo, CEO de «Mentorez» se refirió al objetivo de esta iniciativa. «Queremos conectar a personas comunes con mentores que han alcanzado niveles reales de éxito, en lo físico, mental y financiero», explicó.

Las entradas están disponibles en Passline y van desde los $70.000.

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