«Dijiste que odiabas a los gays y yo tengo un hermano gay (…) La última vez que dices una cosa de esas delante mío»

En el último capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2», se vivió una tensa situación en el «cara a cara» entre Luis Mateucci y el abogado Claudio Rojas.

En esta oportunidad, el argentino le entregó su voto a Rojas y lanzó un potente descargo por unas polémicas declaraciones.

«Te voy a explicar una cosa. Encuentro que te falta mucho ponerte los pantalones bien puestos, porque creo que la Huru (Pardo) los tiene mucho mejor puestos que vos», comenzó señalando Luis Mateucci.

«Vos acá adentro dijiste que odiabas a los gays y yo tengo un hermano gay. Y vos lo odias es problema tuyo, pero yo lo amo, y a mi hermano más que nadie en el mundo. La última vez que dices una cosa de esas delante mío», añadió el trasandino.

En este sentido, indicó: «Esas mismas palabras despectivas y de machito, como me dijiste (…) la tenés sobre ella (Huru Pardo). Vos sos machito para decirle quiénes pueden ser sus amigas y ella cuándo te dijo el mismo ejemplo, dijiste ‘ah, no, vos no te metás».

«Entonces, si vos te crees bien machito con una mina, a ver si te crees bien machito conmigo, porque los títulos acá no te van a servir. Tanto que te hacés de un título y estás en un reality, al igual que todos nosotros», añadió Luis Mateucci.

Además, defendió su trabajo como chico reality y lanzó: «No seas tan pelotudo como bien me dijiste, ¿vos te pensás que sos machito por decirme pelotudo? ¡vos sos un pelotudo porque cuando esta niña te necesitó no hiciste nada! ¡Y ahora te crees el machito».

La defensa de Claudio Rojas

Para empezar, el abogado pidió que Luis Mateucci no empezara con el «típico griterío». Algo que generó molestia en el argentino. De hecho, tuvo que ser calmado por Julio César Rodríguez.

Posteriormente, Claudio Rojas indicó: «A diferencia tuya, yo no tengo ni odio, ni pena, ni soy envidioso (…) Concretamente con el tema de la homosexualidad, hoy día lo conversé con Fer (Brown) cuando me tocó el tema, te digo desde ya que no soy homofóbico».

«Lo único que te voy a pedir que por favor no te metas en mi relación con Huru ni tampoco la toques a ella. Creo que voy a estar un tiempito más acá y me encantaría que esto fuera agradable, fuera lindo, que tratarás bien tú también a la Luli, que le dieras el respeto que se merece, que no la sigas ninguneando», añadió.

Frente a esto, Luis Mateucci intervino e indicó: «Ah, sos bueno para dar los consejos. No le das respeto a ella (Pardo) y querés que le de respeto a Nicole. Acá para dar consejos son todos buenos. ¿Por qué no lo implementas vos?».

Ante esto, el abogado volvió a su asiento.

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