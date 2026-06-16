Eduardo Fuentes quiso hacer demostración en vivo y terminó protagonizando inesperado chascarro: la reacción de Monserrat Álvarez lo dice todo

En la jornada de este martes, se vivió un inesperado chascarro en el espacio matutino «Buenos Días a Todos» de TVN, el que fue protagonizado por el animador Eduardo Fuentes.

Esto sucedió después de que al programa llegaron dos miembros de Antena 3 con el fin de mostrar algunos de sus productos.

De este modo, una promotora mostró una silla de estiramiento y mostró cómo funcionaba. En este sentido, indicó que le sirve a aquellas personas que «trabajan todo el día, estamos sentados todo el día, y necesitamos estirar nuestra espalda».

Inesperado chascarro de Eduardo Fuentes en vivo

Y luego de la demostración realizada por la promotora, el animador del programa quiso probarla. De este modo, se subió y empezó a estirarse.

La joven ayudó a Eduardo Fuentes en el movimiento. Sin embargo, terminó cayendo al suelo.

Frente a esto, los presentes se largaron a reír. De hecho, el mismo comunicador no aguantó las carcajadas. «¡Pero, Edu!», indicó Monserrat Álvarez.

En tanto, Eduardo Fuentes indicó: «¡Pasé de largo!». «Es que no me afirmé (de la silla)», agregó.

Luego, el periodista se volvió a subir la silla y desarrolló correctamente el ejercicio.

Reacciones del chascarro

Como era de esperarse, este momento no se tardó en viralizar en redes sociales.

En la cuenta de Instagram de TVN compartieron un clip de la caída de Eduardo Fuentes. De este modo, múltiples personas reaccionaron y se tomaron con humor el chacarro.

«El tarro mirando la tele: aprenden tan rápido»; «La peor publicidad»; «Buena Eduardo te compraste el canal jejejeje»; «Y a la rubia le pego la silla cuando se devolvió»; «Edu eres tan gracioso»; «no sirve la silla gracias», fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

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