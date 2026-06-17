Conmoción por muerte de importante figura de la radio y televisión chilena

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo del periodismo y del fútbol. Resulta que ADN.cl informó que durante la madrugada de este miércoles murió el reconocido relator Hans Marwitz.

El comunicador era conocido como el «Gringo» entre los futboleros y destacó por sus relatos en televisión y radio.

La trayectoria de Hans Marwitz

El comunicador inició su carrera en la radio. Empezó con sus relatos a los 19 años en 1960, en Radio Corporación. Instancia en la que tuvo que sustituir a Raúl Prado Cavada.

Posteriormente, se sumó a «Más Deporte» de Radio Nacional de Chile y después a Radio Cooperativa. Asimismo, más tarde llegó a Radio Biobío.

Por otro lado, en 1989 se concretó su arribo a la televisión. En corneto, se sumó al área deportiva de Canal 13. De este modo, alcanzó gran popularidad tras ser parte de transmisiones de importantes hitos como Copas Américas y Mundiales.

En este sentido, en una conversación en 2020 con Aldo Schiappacasse en «Los Tenores Puertas Adentro», indicó: «Con Tito Fouillioux mayoritariamente me tocó trabajar, estuvimos en 3 mundiales y con Nestor Isella, gran compañero, un tipazo, gran jugador primero y después ya nos fuimos conociendo. Pase un mundial de Francia pero notable con Nestor Isella».

Además, en dicha oportunidad recordó la gran amistar que tuvo con Nelson Acosta, con quien jugaba dominó con el en Juan Pinto Durán. «En la época en que había polémicas para ingresar a Pinto Durán, iba en mi auto y realmente iba a jugar dominó. Nunca le pedí la formación del equipo en Pinto Durán a Nelson Acosta, hicimos un acuerdo, jamás vamos a meter el fútbol de por medio», expresó.

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