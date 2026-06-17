Recientemente, una popular cantante lanzó una estremecedora confesión. Hablamos de la cantante argentina, María Becerra, quien ha perdida múltiples embarazos. De hecho, ha llegado a estar en riesgo su vida.

De este modo, en conversación con el podcast Latino Champs habló de sus perdidas intentando ser madre junto a su pareja, J Rei, quien también tiene una carrera como cantante.

La confesión de María Becerra

La artista trasandina indicó que estas pérdidas ocurrieron entre 2023 y 2025. Además, dio a conocer que la primera fue debido a un embarazo ectópico que generó roturas en una de sus trompas de falopio y también una hemorragia interna. Luego tuvo dos pérdidas espontáneas y la última puso en riesgo su vida.

«Casi me mata. Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando. El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva», señaló María Becerra.

En este sentido, dio a conocer una advertencia que le hicieron los médicos. «Perdí cuatro embarazos. No puedo tener hijos de manera natural, porque eso pondría en riesgo mi vida», expresó la cantante.

De este modo, con respecto a cómo se encuentra actualmente, María Becerra indicó: «Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa, con que todos los estudios salen bien y entonces, ¿qué es lo que tengo?».

Sin embargo, indicó que a pesar de las dificultades que ha enfrentado, sigue queriendo convertirse en madre. De este modo, piensa buscar nuevas alternativas junto a su pareja J Rei.

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