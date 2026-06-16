Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: estos vehículos no pueden circular este miércoles 17 de junio

A partir de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Medida que busca cuidar la calidad del aire en la capital y provoca que diversos vehículos no puedan circular durante algunos días.

Cabe destacar que la iniciativa rige en meses de otoño e invierno que es cuando la calidad del aire se ve más afectada. Además, se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

Vale señalar que la restricción vehicular se aplica entre 07:30 y 21:00 horas, de lunes a viernes. Excepto festivos.

La restricción vehicular de este miércoles 17 de junio

Los automóviles con restricción vehicular durante este miércoles 17 de junio son los que tienen patentes que terminan en estos números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 – 3.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Motocicletas de antes del 2002: 4 – 5 – 6 – 7.

Motocicletas que fueron inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 2 – 3.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Transporte de carga que cuentan con sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Vale señalar que se podrían agregar más dígitos a la restricción vehicular en caso de que se declare preemergencia, o emergencia ambiental.

Además, en el caso de vehículos que no cuentan con sello verde, estos no pueden ingresar al anillo de Américo Vespucio, sin importar los números de sus patentes.

De esta manera, la recomendación es estar pendientes a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y también evitar multas. Las sanciones por no cumplir con la norma se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de $70 mil a $90 mil.

Quienes quieran acceder a más información sobre la medida, pueden ingresar al sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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