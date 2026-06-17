Querida figura de TVN emociona a las redes tras confirmar el nacimiento de su hija: «Bienvenida princesita»

Recientemente, una querida figura de TVN confirmó en redes el nacimiento de su hija. Estamos hablando ni más ni menos que de la meteoróloga Yael Szewkis, quien dio a luz a su pequeña Dana.

Vale señalar que la especialista en tiempo dio a conocer a finales de enero que estaba esperando a su tercer bebé con su esposo Pablo Pasmanik.

En dicha oportunidad, publicó una fotografía de su guatita e indicó: «¡Sigue creciendo la familia! Te esperamos con ansias pequeñina. Ya te amamos».

Y luego en el matinal «Buenos a Días Todos» se refirió a su embarazo. De este modo, no escondió su felicidad y aseguró: «Fue muy buscada, aunque sea la tercera, nos costó como dos años, así que estamos muy contentos de que por fin lo hayamos logrado».

Y el 17 de mayo entregó por última vez su informe del tiempo antes de iniciar con el prenatal.

Yael Szewkis confirma el nacimiento de su tercera hija

Y durante la jornada de este martes, la meteoróloga de TVN publicó diversos registros de su tercera hija.

A través de sus historias en Instagram, Yael Szewkis compartió una imagen de sus hijos mayores junto a Dana. «Bienvenida Dana, 15/06/2026», escribió para acompañar la postal.

Posteriormente, la especialista de TV subió otra fotografía, en la que aparece ella con su retoña. «Bienvenida princesita», expresó.

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