Latife Soto lanza impactante teoría por la muerte de Gaspi y Oliver Tree: fue cuestionada y tomó una decisión

El domingo pasado se desarrolló el trágico accidente en Río de Janeiro, en el cual Gaspi, Oliver Tree y otras personas perdieron la vida.

Este lamentable incidente ha generado gran impacto y miles de personas han reaccionado a la partida de ambas figuras y han compartido sus mensajes de despedida y condolencias en redes sociales.

Y en medio de todo esta conmoción y muestras de cariños, Latife Soto dio mucho que hablar tras compartir diversos registros de videos conspirativos.

Latife Soto en el centro de la polémica

En uno de estos videos compartidos por la tarotista, aparece un hombre lanza una teoría con respecto al accidente, la que intenta justificar con diversas fechas y suceso de la carrera del cantante Oliver Tree.

Además, también hace referencias a algunas situaciones de videos de Gaspi, las que interpretó como supuestas señales relacionadas con el accidente.

Latife Soto compartió este video en su cuenta de Instagram y mencionó que se trataría de un pacto con el poder. «Esto pasa porque hacen pactos con el poder y así consiguen dinero y fama», indicó.

Además, la guía espiritual expresó: «Así les cobran ahora por los nuevos tiempos, están cobrando rápido a todos los que pactan en la oscuridad«.

Sin embargo, esto no es todo. Latife Soto también había compartido otro registro con teorías relacionadas a este trágico caso. Sin embargo, lo borró posteriormente.

En tanto, sobre el otro registros, en el cual acusó un supuesto trató con el «poder» optó por desactivar los comentarios. Vale señalar que según consignó La Cuarta se habría llenado de críticas.

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