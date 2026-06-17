Diego Pánico hace desgarradora confesión tras días internado: «Necesito que entiendan la gravedad del asunto»
Diego Pánico compartió desde su casa un video, en el que entregó detalles de su diagnóstico.
Recientemente, el creador de contenido Diego Pánico compartió un registro en sus redes sociales con el fin de entregar detalles de su estado de salud.
Es importante recordar que estuvo internado debido a una trombosis en sus piernas y en la jornada de este martes reveló que ya está en su casa. «Fueron más de 10 días horribles», indicó.
Y hoy, miércoles compartió un video entregando detalles de la gravedad de su estado.
Diego Pánico explica su situación
El joven dio a conocer que padece una condición hereditaria relacionada con la formación de coágulos y que no tiene cura.
«Necesito que entiendan la gravedad del asunto. No quiero que me vean como víctima, ni tampoco me tengan lástima. Pero esto que a mí me pasó no es un simple dolor de muela que se va», partió señalando Diego Pánico.
«Esto es una enfermedad hereditaria que no tiene cura. Si se los quiero contar es porque, así como cambió mi vida, también puede cambiar la suya. Tengo resistencia a la proteína C reactiva», añadió.
En este sentido, Diego Pánico expresó: «¿Qué quiere decir esto? Que mi cuerpo forma coágulos aun tomando el anticoagulante».
Además, se refirió a algunos rumores que han surgido por su condición. «Muchas personas han dudado de mi diagnóstico, han dicho que por consumir sustancias a mí me ha dado esto. Eso es completamente falso», expresó.
«Me llegan muchos mensajes todos los días que me dicen que tengo los días contados. Que Juanito o Pedrito murieron de lo mismo que yo tengo, pero no va a ser mi caso», añadió el creador de contenido.
Vale señalar que si bien está pasando un momento muy complicado y con intensos dolores, asegura que confía en Dios y confía en que logrará superar esta situación.
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