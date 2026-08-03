¿Qué pasa con Fran Maira en Chilevisión?: filtran la postura del canal

Durante los últimos días, Fran Maira ha estado en el centro de atención después de sufrir una brutal golpiza que la hizo asistir de urgencias a un centro médico en Santiago.

Posteriormente, la cantante y figura de TV fue vista en sus propias redes con moretones y más lesiones en su cuerpo. Además, se llegaron a difundir registros del tenso momento que vivió la joven.

Luego de esto, se empezó a especular que la relación entre Fran Maira con Chilevisión podría haber llegado a su fin.

No obstante, recientemente comenzó a circular una nueva información al respecto, la que incluso sería positiva para la joven.

¿Qué pasa con Fran Maira en Chilevisión?

Desde The Clinic, dieron a conocer que desde CHV aseguraron que, si bien, la cantante no tiene ningún proyecto vigente en el canal, esto podría cambiar.

Resulta que una fuente del canal, le habría explicado al medio ya nombrado que la salida de pantalla de Fran Maira se debería a que finalizó su contrato tras su paso ¿Cuánto vale el Show? y ser eliminada de Fiebre de Baile. De este modo, se descartó que estuviera relacionado con el complejo episodio que vivió la joven.

«No es que ayer la llamaran para desvincularla», le dijeron a The Clinic.

Además, la fuente aseguró que Fran Maira estaría «bien evaluada» dentro del canal y que podría regresar en un futuro.

De todos modos, señaló que en este momento no hay ningún proyecto en particular para el cual, la joven esté siendo considerada.

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