Naya Fácil terminó en urgencias tras sufrir problema médico: «No puedo creerlo»

Durante la noche de este domingo, Naya Fácil generó gran preocupación luego de terminar en la clínica debido a una complicación que sufrió.

La joven dio a conocer que estaba con un grupo de amigos. Instancia, en la que uno de ellos advirtió que uno de sus párpados había comenzado a caerse.

Aunque en un principio decidió solicitar una hora médica para revisar lo que ocurría con su ojo, con el paso de las horas la situación se agravó. Debido a ello, durante la madrugada fue hasta urgencias para ser atendida.

Y al llegar a la clínica ubicada en Santiago, Naya Fácil se realizó múltiples exámenes. Y después de horas de espera conoció el diagnóstico.

Naya Fácil confirma su diagnóstico

La creadora de contenido, indicó: «Me llegó la edad. Esto me pasó porque voy a cumplir 30 años. Vino el neurólogo, me dio el diagnóstico (…) pero es por la edad, uno de los principales síntomas es por el envejecimiento. No puedo creerlo».

Además, Naya Fácil expresó: «De hoy en adelante no me estreso más. Me va a consentir en todo (su pareja, Aarón Collao). Nunca más me funen, nunca más me estresen (…) Sin platita en la cuenta porque no sé cuánto me va a salir esto».

«Está descartado el ACV y la parálisis fácil, pero tengo algo que nunca había escuchado, se llama ptosis caída del párpado», agregó la influencer.

Asimismo, Naya Fácil señaló: «Ahora me van a traer el diagnóstico y la orden médica (…) Me va a seguir pasando esto»

De todos modos, la influencer bromeó con la situación y señaló: «Yo tengo de la que me pidan. Tengo 28 años y de todo me ha pasado», expresó.

Vale señalar que Naya Fácil compartió en sus historias el alta médica y dio a conocer que su diagnóstico fue blefaroptosis.

Esta condición se caracteriza por el descenso anormal del párpado superior, que cae por debajo de su posición habitual. Dependiendo de la gravedad, puede incluso llegar a obstruir total o parcialmente el eje visual.

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