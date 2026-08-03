El Chino se lanza con todo contra popular rostro de la TV: «No nací en cuna de oro (…) Soy humilde y de corazón para mi pueblo»

Recientemente, Manuel Orellana, quien se hizo conocido como «El Chino» volvió a dar que hablar. Esto debido a que reaccionó a unos dichos que hizo Pagal Andrade, tras visitar el refugio en el cual estuvo por días junto a las dos educadoras de párvulos durante el sistema frontal en el Cajón del Maipo.

Recordemos que el rostro de TV y deportista extremo compartió un video sobre cómo quedó el lugar después del rescate. De este modo, se podían ver platos sin lavar, restos de comida y botellas de alcohol ya abiertas.

En dicha oportunidad, uno de los acompañantes de Pangal Andrade, indicó: «‘Oye como tenían la hue… El Chino’ cul… pa’ sucio». En tanto, el exchico reality expresó: «Se pasó, una lavadita».

El Chino arremetió contra Pangal Andrade

Dicha situación no habría sido del agrado de Manuel Orellana, quien incluso le respondió a través de redes sociales. Resulta que compartió un registro disfrutando en un asado e indicó: «Un saludo para todos los que me siguen, soy ‘El Chino’ de la montaña. Aquí, disfrutando la vida no más po’… no somos na’ cochinos».

Pero esto no fue todo. En el mismo post, escribió un directo mensaje para Pangal Andrade.

«Jajajá, para que vean que no soy na’ cochino. Pangal, andai’ pato ficha. Yo no nací en una cuna de oro, yo nací en una cuna de mimbre. Soy humilde y de corazón para mi pueblo», escribió.

Es importante mencionar que luego del rescate, El Chino ha sumado diversos episodios mediáticos. Incluso, el fin de semana tuvo su primer evento discotequero en un local ubicado en el barrio Bellavista. Si bien la actividad fue bastante criticada en redes sociales, llegaron múltiples asistentes.

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