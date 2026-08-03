Rostro de CHV renunció a importante programa y explicó sus motivos en redes: «No quería que mis compañeros se sintieran mal…»

Recientemente, Fiebre de Baile de Chilevisión (CHV) sufrió la partida de una popular participante del espacio, quien tomó la decisión de abandonar el programa.

Esto se dio a conocer en el capítulo del domingo. Día en el cual se esperaba que surgiera una nueva eliminación para definir a los últimos diez participantes del programa.

Y después de las presentaciones de los participantes que permanecían en zona de riesgo y se confirmara que Alejandra Araya fue salvada por la votación del público, Diana Bolocco anunció un inesperado cambio en la competencia. Resulta que reveló que Karen Paola no continuará en el programa.

La exintegrante de Mekano estaba con licencia médica debido a una lesión, la que se extendió. Ante este escenario, optó por dar un paso al costado y abandonar definitivamente el espacio. De este modo, le dejó su lugar al eliminado de la semana.

Las palabras de Karen Paola

La joven no estuvo presente en el capítulo del domingo para despedirse del espacio. Sin embargo, explicó los motivos de su decisión a través de redes sociales.

«Renuncié al programa porque estamos a tres semanas de la final y no quería que mis compañeros se sintieran mal por no bailar una semana y volver», indicó Karen Paola.

Además, explicó que ahora se preocupará de recuperarse de buena manera. «Así que prefiero cuidarme también, porque un desgarro requiere de que uno se quede quieto un tiempo», señaló.

Con esta renuncia, Fiebre de Baile ya definió a los 10 participantes que competirán por llegar a la final del programa, la que se desarrollará el jueves 13 de agosto.

Los participantes que componen el Top Ten del espacio son Vale Roth, Cony Capelli, Disley Ramos, Alejandra Araya, Claudio Valdivia, Jhendelyn Núñez, Itay Vargas, José Antonio Raffo, Antonella Henríquez y Yiego Pizarro.

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