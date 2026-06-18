Concurso premiará con $50 mil a quien presente la callampa más grande: conoce quiénes pueden participar

Recientemente, a través de redes sociales comenzaron a circular unos curiosos concurso, los cuales no ha tardado en viralizarse.

Se trata de unas iniciativas de la Municipalidad de Empedrado, comuna que está ubicada en la provincia de de Talca en la Región del Maule.

Desde el municipio de la comuna que cuenta con cerca de 4 mil habitantes lanzaron dos concursos llamativos, los que se llevarán a cabo los días 3 y 4 de julio.

Los concursos de la Municipalidad de Empedrado

El primer concurso que se llevará a cabo se titula: «¿Quién pela la callampa más rápido». Este se llevará a cabo el viernes 3 de julio, desde las 19:45 horas en el marco de la Fiesta del Hongo. Vale señalar que el ganador se llevará $50.000.

«Si te atreves a subir al escenario y demostrar tus habilidades como recolector/a, esta es tu oportunidad de competir para ver quién pela la callampa más rápido», indicaron desde las redes sociales de la municipalidad.

Por otro lado, el sábado 4 de julio se llevará a cabo el concurso «¿Quién trae la callampa más grande?». Durante dicho día, los participantes tendrán que buscar la callampa más grande y presentarla a las 14:30 horas en el escenario principal de la Fiesta del Hongo, en la Plaza de Armas de Empedrado. Además, el ganador de este concurso también se llevará $50.000.

Como era de esperar este anuncio ha generado múltiples reacciones en redes sociales. «Don Cárter debe ser el jefe del jurado!!!»; «Me saliste bastante tímida»; «¿Qué gana el último lugar?»; «Bono pal genio de la muni que se le ocurrió esto»; «Ojalá lo transmitan en vivo»; «Agradezco a la municipalidad de Empedrado por haberme contratado para ir a medir la callampa de los concursantes», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Vale señalar que ambos concursos son abiertos para toda la comunidad de Empedrado. Además, se dan en el marco de la Fiesta del Hongo.

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