Lanzan potente acusación contra famoso actor chileno: «Te mete la lengua hasta la garganta»

Recientemente, se dio a conocer una potente acusación contra un popular actor nacional.

Resulta que en el programa «Noche de Pirañas», la actriz Cata Pulido lanzó una revelación que involucra directamente al intérprete Juan Pablo Sáez.

Esto ocurrió después de que Sergio Rojas indicó: «Supuestamente el odio que tiene la Francisca (García-Huidobro) con Juan Pablo Sáez, es porque Juan Pablo le metía la lengua en las grabaciones de las teleseries».

Frente a esto, Cata Pulido se sinceró y se refirió a su experiencia trabajando con el actor.

La revelación de Cata Pulido sobre Juan Pablo Sáez

Tras las palabras de Sergio Rojas, la actriz indicó que eso sería algo que no pasó solamente con Fran García-Huidobro, sino que se lo hacía «a todas».

Vale señalar que Cata Pulido indicó que en este tipo de escenas «hay mucho respeto, porque obvio, son escenas incómodas, no somos pareja, hay una coreografía».

En este sentido, Sergio Rojas le preguntó: «¿Es un beso con lengua? Que en el fondo es como un beso en el que te toca la lengua, o ¿te mete la lengua?».

Ante esto, la actriz contestó: «No amigo. Un pato que te mete la lengua hasta la garganta». Posteriormente, el periodista le señaló: «Entonces es algo como violento», a lo que la actriz respondió: «Más que la cresta».

Además, Cata Pulido recordó una situación en particular que vivió con Juan Pablo Sáez.

«Imagínate, yo estaba grabando mi matrimonio con él, y eran como 30 invitados, de los cuales habían extras, todos los actores, y yo paro la escena ‘por la conche…’ lo humillé y le dije ‘hasta cuando cresta te voy a tener que decir que no me metas la lengua hue…», reveló.

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