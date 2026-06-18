Muere Álex Bueno, icónico cantante de bachata: «Su partida deja un vacío irremplazable»

Recientemente se dio a conocer una lamentable noticia. Se trata de la partida de Álex Bueno, reconocido cantante de bachata dominicano que tenía 62 años.

La información fue revelada por el equipo del artista a través de sus redes sociales. De este modo, confirmaron que su partida fue este jueves en Nueva York.

Mediante Instagram dieron a conocer que el fallecimiento del artista detrás de «Ese hombre soy yo» y otros éxitos murió cerca de las las 10:00 horas a meses de que se le detectó un tumor cerebral.

Vale señalar que en septiembre, Álex Bueno se sometió a una operación de extirpación, la que se llevó a cabo con éxito. Sin embargo, luego de más estudios encontraron más células cancerígenas en su cuerpo.

En este sentido, durante la jornada de ayer se dio a conocer en la cuenta de Instagram del cantante que si bien había progresado de manera favorable, en las últimas semanas presentó una baja en niveles de sodio y presión arterial. «Generó un fuerte decaimiento físico y una complicación en su cuadro clínico», se explicó.

Y durante este jueves se confirmó la lamentable pérdida.

Confirman muerte de Álex Bueno

El equipo de Álex Bueno indicó a través de redes sociales: «Su partida deja un vacío irremplazable en el mundo del arte y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de conocerle y admirar su obra musical».

Además, se añade: «Agradecemos las innumerables expresiones de afecto y solidaridad recibidas en estas horas difíciles y de profundo dolor».

En este sentido, pidieron comprensión y privacidad para la familia y el entorno del artista. Además, revelaron que próximamente se darán a conocer detalles de su despedida.

«Tu memoria y tu legado permanecerán vigentes de manera imperecedera en cada uno de nosotros», finaliza el texto compartido en las redes de Álex Bueno

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