Tiene una familia con hijos, pero se reencontró con un amor de juventud y todo terminó mal: «Maldito Facebook»

Hace algunos días, un auditor llamó a «El Portal del Web» para revelar que se reencontró con un viejo amor de su juventud después de 14 años. Sin embargo, ambos ya habían realizado su vida e incluso tienen familias e hijos.

El hombre indicó que su romance cuando joven ocurrió cuando él tenía 20 y ella 18 años. Sin embargo, ahora se volvieron a ver debido al «Maldito Facebook».

De este modo, empezaron a conversar a través de la red social y luego ella le dijo que iba a Santiago. En este sentido, tuvieron una cita, en la que según el relato del auditor hubo gran tensión.

«Nos miramos los nervios de cabro chico, no sudaban las manos», indicó. Sin embargo, mencionó que la situación no pasó más allá.

Sin embargo, luego de un tiempo se volvieron a ver.

La historia de infidelidad que sacudió a El «Portal del Web»

El hombre indicó que se juntaron nuevamente y arrendaron un departamento por un fin de semana. «Nos encerramos todo un fin de semana, todo un fin de semana de cardio y agua», indicó.

Sin embargo, la situación dio un giro. Resulta que el locutor confesó que la mujer fue descubierta por su marido debido a unos mensajes y también por la boleta de un regalo que le hizo, la que tenía todos su datos.

De hecho, mencionó que el esposo de su amante lo ha llamado, pero no ha contestado.

En este sentido, el auditor de RadioActiva que se encuentra en un dilema. «Ella quiere que sigamos, pero acá al otro lado también hay una familia«, reveló.

Además, señaló que por el momento su familia no ha descubierto nada.

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