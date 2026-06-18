«¡Si tienes que vender tu Mercedes y tu propiedad de 1 millón de dólares en Vitacura… véndela!»: Panelista de TV explota en vivo
En el programa de Zona de Estrellas empatizaron con el relato del padre del joven que fue atropellado por Fran Maira.
Durante los últimos días Fran Maira ha estado en el centro de atención. Esto después de que en el programa Zona de Estrellas se comunicaron con Luis Zapata, padre de Mayerson, joven motociclista que quedó en estado crítico después del accidente protagonizado por la influencer y cantante.
El padre acusó falta de interés y nulo apoyo de parte de la exchica reality y su entorno. Frente a esto, la joven compartió un comunicado en el que dieron a conocer que le pidieron una indemnización de $500 millones.
Esto fue confirmado por Luis Zapata en otro contacto con Zona de Estrellas. De este modo, indicó que sería un cálculo pensando en que el joven está en estado vegetativo. Además, necesitará que alguien lo cuide.
Panelista lanza potente descargo
El panel del programa de Zona de Estrellas no quedó ajeno al relato del padre de la víctima. De hecho, Javier Fernández, panelista del espacio y también estilista lanzó un duro descargo contra Alejandro Maira, padre y manager de la cantante.
En este sentido, comenzó señalando que «estamos hablando de gente poderosa».
«Él se tiene que hacer responsable de todo esto, de fregarle la vida a una persona, de fregarle la vida a una familia», añadió el panelista de Zona de Estrellas.
Sin embargo, esto no es todo. Además, mandó un potente mensaje. «Alejandro Maira Larraín ¡A ti te hablo! ¡Tú tienes que hacerte responsable de esto! ¡Y si tienes que vender tu Mercedes y tu propiedad de 1 millón de dólares en Vitacura… véndela!», lanzó.
«¡Sé un poco empático con una persona a la que le fregaron la vida! Yo estoy totalmente conmovido, me duele el alma», finalizó Javier Fernández.
Fran Maira respondió
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y la misma cantante respondió.
Resulta que la cuenta de Instagram «Quién Dijo Qué» compartió este descargo del panelista y Fran Maira reaccionó.
«Pero ¿qué habla este estilista ? Quién es? Tendrá reunión de pauta para informarse? A mí me parece brutal el nivel de mentiras… por último, date el tiempo de averiguar correctamente lo que vas a decir para así no DESINFORMAR gratuitamente», comentó la cantante,
«Ya entiendo por qué este tipo está en ese canal… terrible el nivel de ignorancia… Ojalá tuviéramos propiedades de esos valores en algún lado 🤣🤣 porfa, avísame dónde están para ir? Gente poderosa? Que se tomó este», añadió Fran Maira.
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