Romeo Santos y Prince Royce confirman su regreso a Chile: Conoce cuándo, en qué recinto y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos. se acabó la espera! El Rey de la Bachata Romeo Santos y Prince Royce, conocido como el Príncipe de la Bachata confirmaron su retorno a Chile en el marco de su gira conjunta titulada «Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026».

Los queridos cantantes están presentando su nuevo álbum se presentarán el próximo 20 de septiembre en el Estadio Monumental.

Vale señalar que la gira de Romeo Santos y Prince Royce inició este año en Estados Unidos con gran éxito. De hecho, se registraron sold out en todas las ciudades visitadas.

Con estos grandes resultados en asistencia y venta de entradas se ha posicionado en uno de los grandes fenómenos musicales actuales. De hecho, es una de las giras latinas que ha tenido mayor recaudación durante este año. Además, fue destacada por la prestigiosa revista Pollstar.

«Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026» se ha transformado en un verdadero hito. Es primera vez que estos destacados cantantes de bachata realizan una gira a gran escala. Espectáculo tiene una escenografía inspirada en Nueva York, visuales de última generación y una gran puesta en escena. Todo esto promete marcar un antes y un después en en el género que ambos artistas ayudaron a posicionarlo en el mercado global.

Además, ha destacado la gran química entre Romeo Santos y Prince Royce sobre el escenario. De hecho, ha sido algo muy comentado durante la gira.

De este modo, se espera una noche inolvidable en Chile. En esta instancia, los intérpretes presentarán su álbum «Better Late Than Never», que suma cientos de millones de reproducciones. Sin embargo, también sonarán otros himnos como «Propuesta Indecente», «Eres Mía»: «Darte un Beso, «Corazón sin Cara» y muchos más.

Venta de entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Chile

Fénix, la productora encargada del regreso de estos íconos de la bachata a Chile dio a conocer que la venta general de entradas iniciará el próximo miércoles 24 de junio. Los tickets se podrán adquirir a través de PuntoTicket.

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