Restricción vehicular en Santiago este jueves 18 de junio: estos vehículos no pueden circular

¡Ojo RadioActivos! A partir del 1 de mayo que está rigiendo la restricción vehicular en Santiago. Medida que busca proteger la calidad del aire en la capital y que se traduce en que múltiples vehículos no pueden circular dependiendo de su patente.

Vale señalar que esta iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige en meses de otoño e invierno que es cuando más empeora la calidad del aire.

La restricción vehicular se aplica entre lunes y viernes, excepto feriados. Mientras que el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Además, se aplica en toda la provincia de Santiago y se extiende a las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Revisa la restricción vehicular de este jueves 18 de junio

Los vehículos que tendrán restricción vehicular este jueves 18 de junio son los que tienen patentes finalizadas en los siguientes números:

Automóviles catalíticos previos del 1 de septiembre de 2011: 4 – 5.

Automóviles sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

Motocicletas previas al 2002: 8 – 9 – 0 – 1

Motocicletas que se inscribieron entre 2002 y el 2010: 4 – 5

Buses de pasajeros sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1

Transporte de carga sin sello verde: 8 – 9 – 0 – 1.

Es importante mencionar que podrían aumentar los números con restricción vehicular de este jueves si es que se decreta alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

Además, es relevante dejar en claro que los vehículos sin sello verde tienen prohibido el ingreso al anillo de Américo Vespucio, independiente de los números de su patente.

Los conductores deben estar pendientes a la restricción vehicular para cuidar el medioambiente y también evitar ser multados. Las sanciones por no respetar esta normativa se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en acerca de $70 mil a $90 mil.

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