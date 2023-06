«Me mamé 4 horas»: Cata Pulido cuenta su experiencia tras acompañar a su hijo al concierto de Pailita

Recientemente, en Las Indomables, Cata Pulido le comentó a Paty Maldonado que asistió al concierto de Pailita en el Movistar Arena.

«Acompañé a mi hijo al concierto de Pailita. Cuatro horas duró. Creo que necesito la corona a mejor madre del mundo. Igual bailé, lo pasé bien», señaló.

«Me mamé 4 horas, pero fíjate que me lo salté, me lo bailé… Mi hijo en llamas, me grabó todo el concierto en el celular, le fascina«, agregó Cata Pulido.

Además, la conocida actriz comentó que había una alta cantidad de niños y niñas pequeñas en el concierto.

«Hasta una guagua había» mencionó. Además agregó: «Una mamá tuvo a su hija de cinco o seis años en los hombros las cuatro horas. Lo que hacemos las mamás, ah».

Ante esto, Paty Maldonado se refirió a la gran responsabilidad que tiene Pailita tras ser seguido por tantos niños. «No se puede mandar ningún condoro, porque es un referente«, señaló.

En este sentido, Cata Pulido tuvo positivas palabras para el artista.

«Es uno de los pocos cantantes urbanos que no habla de armas ni de drogas. Por supuesto que tiene canciones medias calentonas, pero es un cabro que lo tiene muy presente», expresó.

«Ves otros cantantes, no voy a dar nombres, los hue… hablan de una cantidad de drogas y están hechos… Yo al cabro lo admiro porque además, todo lo que gana se lo da a su mamá. La verdad es que él es muy consciente», finalizó la actriz.

Cabe mencionar que una de las cosas que más llamó la atención en los conciertos de Pailita fue un emotivo homenaje que realizó para Galee Galee.

El emotivo homenaje de Pailita a Galee Galee

Durante la noche del 4 de junio, Pailita tuvo un conmovedor gesto.

En esta instancia el artista urbano nacional subió al escenario del recinto capitalino a la mamá de Gale Gale. Esto mientras sonaba el éxito «Mami No Estés Triste» de su ex colega, lo que provocó que la progenitora del cantante lo abrazara con una notable emoción.