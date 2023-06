Junto a Fernando Solabarrieta y sus hijos: el especial momento familiar que compartió Ivette Vergara

Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta siguen sacando aplausos con sus momentos familiares, desde el regreso del periodista a las redes sociales en el marco de sus redes sociales.

Así ocurrió durante el fin de semana cuando el rostro de TVN y el reconocido comunicador deportivo subieron fotitos con sus tres hijos: Iñaki, Nicolás y Maite.

Por el lado de Ivette Vergara, la periodista subió una postal almorzando con sus retoños y su esposo, en la que también le deseó un buen día a sus fieles seguidores.

Cabe señalar que esta postal fue la misma que compartió el mismo Fernando Solabarrieta en sus redes sociales, reflexionando sobre el especial momento familiar que vivieron durante las últimas jornadas.

A continuación te dejamos el registro en el perfil de Ivette Vergara:

¿Qué escribió Fernando Solabarrieta en sus redes sociales?

«Almorzando en familia!», escribió el conocido periodista nacional en unos registros que recibieron el apoyo de figuras de la talla de Luis Jara y José Luis Repenning. «Hermosos», comentó el animador y cantante chileno, mientras que el conductor del matinal de Canal 13 señaló: «lo más grande Feña!!! Cariños para ti y tu linda familia!!!», expresó el «Repe» en la caja de comentarios, recibiendo más tarde una positiva respuesta de Fernando Solabarrieta. «@joserepenning qué linda sorpresa Repe querido!!! Muchas gracias! Abrazo grande», contestó el periodista deportivo en su postal familiar.

Pero los tiernos registros no solo se quedaron en el anteriormente mencionado. Además, Fernando Solabarrieta subió otra postal con una sentida bajada de foto. «Pocas veces podemos estar los 5 juntos! No hay dicha más grande que tus hijos regresen a casa, aunque sea por pocos días! Los amoooo», manifestó el comunicador en las tiernas fotitos donde recibió más de 13 mil me gusta y cientos de reacciones positivas.

«A darle con todo… Todos podemos tropezar… pero pocos se pueden levantar»; «❤️❤️ felicidades muy linda familia»; «Que bueno saber de ti Feña que estés bien junto a tu familia…»; «Regios todos, me encantan, muchos cariños. Feliz de verles a todos», le escribieron a Fernando Solabarrieta en los tiernos registros que te dejamos a continuación.