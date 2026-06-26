Aroldo Maciel hace preocupante aviso para Chile tras doble terremoto en Venezuela y entrega fecha clave: «Un altísimo riesgo»

El doble terremoto que se desarrolló este 24 de junio en Venezuela ha generado gran impacto a nivel mundial. Según consignó ADN, el Gobierno del país dio a conocer que hay más de 500 víctimas fatales y cerca de 3 mil heridos. Sin embargo, el conteo todavía no termina.

En este sentido, el tema ha sido muy comentado en nuestro país. Por ejemplo, Marcelo Lagos conversó con el matinal de CHV «Contigo en la Mañana». Instancia en la que teorizó con que se podría tratar de un solo evento.

Además, el investigador brasileño, Aroldo Maciel, quien asegura tener un método para predecir estas catástrofes también se refirió al evento y aseguró que podría haber consecuencias para Chile.

Preocupación tras doble terremoto en Venezuela

A través de un video en su YouTube, el investigador aseguró que existe riesgo de otra actividad sísmica durante las próximas semanas.

«Este evento (el terremoto en Venezuela) sube la probabilidad que un evento importante esté cerca de Chile. Podría ser en la frontera con Perú, en el norte, pero el sur es hoy el sitio con altísimos riesgo», comenzó señalando Aroldo Maciel.

Además, expresó: «Ojalá que el 7,5 se vaya a otra parte como a Fiji, Papúa o a la costa de Japón. Pero, estamos hablando que en 45 días ya nos enteraremos si este evento se cumple o no en Chile».

Posteriormente, lanzó: «Entonces, sí, ahora tenemos un altísimo riesgo de que se cumpla el pronóstico para Chile. Es uno de los cuatro sitios, pero ahora Chile tiene el riesgo más alto para que esta actividad pueda ocurrir… México está segundo, estamos comunicando».

Vale señalar que de acuerdo a Aroldo Maciel, en caso de que este fenómeno no llegue a Chile, el otro país con más probabilidades sería México.

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