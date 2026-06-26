Famoso actor chileno alza la voz tras ser acusado de meter «la lengua hasta la garganta»: explicó cómo nació el problema
El actor se refirió a unas acusaciones que surgieron contra él hace algunos días, sobre las escenas de besos.
Durante la semana pasada se dio a conocer una potente acusación en contra del actor nacional, Juan Pablo Sáez.
Resulta que en el podcast «Noche de Pirañas», la actriz Cata Pulido, aseguró que su colega en la escena de besos «mete la lengua hasta la garganta». Algo que ya había acusado anteriormente, Fran García-Huidobro.
Frente a esto, el actor respondió a estas recriminaciones en su contra.
La respuesta de Juan Pablo Sáez
El actor conversó sobre esta polémica con el espacio «Encantadas» de Zona Latina y entregó su versión al respecto.
En este sentido, Juan Pablo Sáez indicó: «La única vez que di mal un beso fue la primera vez que lo di en teleserie, que fue con la Ale Herrera, ni siquiera con ellas».
«Tengo la mala fortuna de que la Ale es muy juguetona, y después de esa escena, me hizo mucho bullying mucho rato», añadió el intérprete.
Y para finalizar, Juan Pablo Sáez, indicó: «Cuando uno actúa y estudió el método, de Stanislavski o Strasberg, lo que uno ve en el cine americano, es que uno actúa desde la emoción más verdadera posible. Uno no dice ‘cómo me corcheteo la lengua hacia atrás y me pongo un masking tape’. La lengua está ahí. muy cercana del labio, un beso técnico de teleserie es puro labio, pero puede ocurrir que esté cerca la lengua y no es ningún adefesio».
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