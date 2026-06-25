Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: estos no vehículos no pueden circular este viernes 26 de junio

¡Atención RadioActiva! Desde el mes pasado que está rigiendo la restricción vehicular en la Región Metropolitana. De este modo, múltiples vehículos no pueden circular en determinados días dependiendo de su patente.

La medida tiene la finalidad de cuidar la calidad del aire. De hecho, forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige en meses de otoño e invierno que es cuando se acumula más contaminación.

La restricción vehicular rige entre lunes y viernes (excepto festivos). En tanto, el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

La restricción vehicular en la Región Metropolitana de este viernes 26 de junio

Aquellos vehículos con restricción vehicular este viernes 26 de junio son los que tienen patentes finalizadas en uno de los siguientes dígitos:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4 o 5.

Motocicletas inscritas desde 2002 a septiembre al 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Cabe destacar que se podrían agregar más números a la restricción vehicular. Esto en caso de que declare alerta, preemergencia o emergencia ambiental.

Además, es importante aclarar que los vehículos que no tienen sello verde no tienen permitido circular dentro del anillo de Américo Vespucio.

Se recomienda que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y también evitar multas. Las sanciones por incumplir la medida se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a cerca de entre $70 mil y $90 mil.

Quienes quieran conocer más información sobre la restricción vehicular pueden revisar la página web oficial del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

También te podría interesar: ¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda revela el tiempo para los próximos días en Santiago

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google