Sorpresa en CHV por romance entre dos participantes de Fiebre de Baile: «Es mi pareja»
La revelación ocurrió en plena emisión de Fiebre de Baile, cuando la influencer fue consultada sobre su relación con su compañero.
Después de semanas de rumores, se confirmó un nuevo romance entre dos participantes de Fiebre de Baile.
Se trata de ni más ni menos que de Disley Ramos con Claudio Valdivia. La noticia fue entregada por la misma joven.
La revelación llegó después de que la periodista Caco Saavedra, quien estaba como invitada en Fiebre de Baile le hizo una llamativa pregunta.
«Usted avanzó muy rápido con (Luis) Mago Jiménez . ¿Qué pasa con Claudio, que lo tiene en el clóset? ¿Qué le falta a Claudio?», le consultó.
Disley Ramos confirmó romance con Claudio Valdivia
Tras esta esta íntima consulta, la influencer contestó: «No le falta nada».
En este sentido, Disley Ramos contestó: «De hecho, quiero decir que efectivamente con Luis avanzamos rápido porque estábamos en un contexto distinto, que es el encierro, donde las emociones se viven a mil (…) pero lo que rápido empieza, rápido termina».
«Por eso me he tomado el tiempo con Claudio, para conocerlo bien, pero creo que Claudio tiene todas las características y él, hoy en día, sí me hace brillar y sí me hace sacar mi esencia real», añadió.
Frente a estos dichos, Diana Bolocco, la animadora del espacio indicó: «¡Qué lindo esto! ¿Esta relación tiene nombre?».
«No, pero es, en este minuto, mi pareja y no estoy conociendo a nadie más», respondió Disley Ramos.
También te podría interesar leer en RadioActiva: «Ahí la tienen, a la que dice que cuida su cuerpo»: Luli fue criticada en «¿Volverías con tu ex? 2» y tuvo inesperada reacción
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.