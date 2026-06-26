«THE LEGEND» en La Florida: Conoce la fecha y cómo comprar entradas para el evento inspirado en Michael Jackson

Se acerca un esperado evento de la temporada de invierno. Se trata del musical «THE LEGEND», el cual llega al Parque La Araucana, en la comuna de La Florida después de su gran éxito en Centro Parque.

La función en La Araucana se desarrollará día 27 de junio.

Este espectáculo dirigido por Gustavo Becerra, propone un recorrido por la vida y legado de Michael Jackson. De este modo, se reviven emblemáticos momentos de la carrera del «Rey del Pop».

El show considera música en vivo, coreografías de alto nivel, vestuario y una gran puesta en escena. De este modo, la invitación va a destinada a que públicos de distintas edades vivan una experiencia llena de energía, emoción y nostalgia.

Más que un tradicional homenaje, «THE LEGEND» presenta una apuesta contemporánea que fusiona teatro, música y un destacado despliegue visual. La puesta en escena considera pantallas LED, escenografías dinámicas y una experiencia inmersiva que busca transportar al público a importantes momentos de Michael Jackson.

«THE LEGEND» en La Florida

El evento producido por Corvas Producciones cuenta con más de 30 artistas en escena. De este modo, se espera una experiencia de alto estándar artístico que destaca por capturar la esencia del Rey del Pop.

De este modo, «THE LEGEND» se posiciona como un gran panorama para disfrutar en familia y con amigos este invierno.

Vale señalar que las entradas están disponibles a través de Passline. Además, los afiliados a Caja de Compensación La Araucana podrán acceder a un 15% de descuento.

Además, el musical incorporó la modalidad de acceso denominada The Legend POP que busca acercar más esta experiencia al público. Esta categoría tiene un costo de $15.000 y contempla ubicaciones con sillas no numeradas. De este modo, se podrá disfrutar del espectáculo de manera accesible y cómoda.

También te podría interesar: Festival Gastronómico Internacional «Sabor de Perú» será encabezado por Leo Rey y Karla Melo: fecha del evento, lugar y cómo comprar entradas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google