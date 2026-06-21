«Prefiero creer que no es verdad»: Popular actriz impactó tras revelar la estremecedora predicción que le hizo Parived

Una de las invitadas al más reciente capítulo de Only Friends fue la actriz nacional Ingrid Cruz. En el episodio, en medio de una dinámica, recordó al exmarido de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Esto, luego de una revelación de Mauricio Correa, panelista del espacio. Él aseguró que una predicción del vidente fue calve para su diagnóstico temprano de leucemia.

Ingrid Cruz impactó tras revelar la estremecedora predicción que le hizo Parived

En ese momento, Ingrid Cruz recordó un episodio con Parived: «Es como triste, prefiero creer que no es verdad«, señaló al respecto.

Todo ocurrió en el cierre de una Teletón, en el Estadio Nacional: «Me dijo: ‘Eres como una mujer muy potente y que atraes mucho a los hombres y no sé qué, pero esto mismo va a ser igual que ha pasado con toda tu generación femenina para atrás. Tú te vas a quedar sola’», reveló la actriz.

«Esto fue en el Estadio Nacional, final Teletón. El ruido que había era así (fuerte)», aseguró Ingrid Cruz.

Sobre ese momento, reveló que sus palabras la marcaron: «Me dice: ‘Te vas a quedar sola’. Y yo escuché ‘sola, sola, sola, sola’ (como un eco)»

«Agarre a (Fernando) Godoy le dije ‘sácame de aquí’ y le cuento. Y me dice ‘ay, Ingrid’. Yo te juro que en mi cabeza seguía escuchando ‘sola, sola, sola’», confesó Ingrid Cruz.

Ante la incredulidad del panel, Raquel Argandoña hizo la pregunta del millón. La «Quintrala» le preguntó si actualmente tiene pareja o está soltera. En ese momento la actriz señaló que estaba «sola».

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