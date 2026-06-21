Revelan todos los detalles de la denuncia contra Fran Maira tras accidente de tránsito

La familia de Mayerson Zapata decidió dar un nuevo paso en el caso del grave accidente de tránsito que sufrió el motociclista en febrero pasado. Sus padres presentaron una querella criminal contra Fran Maira, apuntando a una eventual responsabilidad de la influencer en los hechos.

Según informó The Clinic, Luis Ubiel Zapata Jaramillo y María Urleida Zapata Osorio ingresaron la acción judicial ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Ambos actúan en representación de su hijo debido a las graves secuelas que enfrenta tras el accidente.

Cómo fue el accidente

La acción legal se conoció luego de un reportaje emitido por Canal 13, donde se abordó la decisión de los familiares de recurrir a la justicia.

En la querella, la familia sostiene que Fran Maira conducía una camioneta Mercedes Benz cuando ocurrió la colisión. Además, asegura que la exchica reality realizó un viraje hacia la izquierda para ingresar a calle Robles sin contar con luz verde para efectuar la maniobra.

Los querellantes también afirman que la conductora no respetó el derecho preferente de paso del motociclista, situación que, según plantean, desencadenó el accidente.

Las secuelas de la víctima

El impacto dejó a Mayerson Zapata con lesiones de extrema gravedad. Tras el accidente, los equipos de emergencia lo trasladaron a un recinto asistencial, donde permaneció internado durante varias semanas.

Entre las lesiones mencionadas en la acción judicial aparecen un traumatismo encéfalo craneano grave, hemorragia subaracnoidea traumática, fracturas de cráneo, contusiones cerebrales, daño axonal difuso bilateral y otras fracturas en distintas partes del cuerpo.

La querella también expone que las secuelas afectan de manera importante la independencia y calidad de vida del motociclista. Según el documento, el pronóstico médico aún mantiene carácter reservado y el joven sigue participando en un programa especializado de neurorrehabilitación.

La nueva investigación

A través de la acción judicial, la familia busca que la Fiscalía investigue los hechos como un eventual cuasidelito de lesiones graves gravísimas. Para ello, el escrito hace referencia a distintas normas del Código Penal y de la Ley de Tránsito relacionadas con conducción negligente y respeto de las normas viales.

Junto con la querella, los familiares solicitaron nuevas diligencias investigativas, entre ellas la recopilación de los antecedentes médicos completos de la víctima y un informe técnico de la SIAT de Carabineros.

Además, la abogada de Mayerson Zapata confirmó a Canal 13 que la familia evalúa presentar una demanda civil. Esto, con el fin de solicitar una compensación económica por los daños y perjuicios derivados del accidente.

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