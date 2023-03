«Es mi angelito»: Ingrid Cruz se sincera sobre la pérdida de su segundo hijo

Ingrid Cruz fue la nueva invitada a «De Tú a Tú», el programa de Canal 13 conducido por Martín Cárcamo, donde se refirió a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Fue cuando la protagonista de teleseries como «Marparaíso», «Brujas» y «Pituca sin lucas» hablaba de su vida sentimental, que se sinceró el momento en el que quedó embarazada de su segundo hijo, a quien perdió en 2010.

El potente testimonio de Ingrid Cruz

Según recordó la intérprete nacional, todo partió cuando empezó a sentir molestias estando en la playa con su pareja. Ingrid Cruz insistió en que andaba algo mal con su bebé, por lo que se devolvió sola a Santiago para que la revisaran.

«Me hacen ecografía y no hay latidos (…) Entonces el doctor me dice ‘¿Llamo a alguien para que te pase a buscar?’ Y ahí me fui a la m…», confesó la actriz, agregando que lloró sin parar por tres meses tras la noticia.

«Fue lo más duro que he vivido en la vida… por lejos, se me partió el alma. Saber que tu hijo está muerto dentro tuyo es muy fuerte (…) Tenía 5 meses y medio. Tenía pieza, tenía nombre, tenía todo», recordó la actriz, indicando que su amiga Francisca García-Huidobro fue un apoyo esencial en ese período, tal como su primera hija, Emilia.

Sólo salió de ese estado de depresión cuando se dio cuenta del deterioro que estaba sufriendo su cuerpo. «Había subido 18 kilos. Me miré en el espejo, dije ‘¿Qué me hice?’. Y ahí volví, dije: ‘si esto no me botó, nada lo hace’», recordó la ex «Karina Astudillo» de la teleserie «Cerro Alegre».

Para cerrar el tema, la actriz aseguró que su hijo es su ángel de la guarda actualmente. «Le hablo a mi hijo, sigue súper presente. Es mi angelito», confesó Ingrid Cruz en el programa de Canal 13.