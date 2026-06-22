Emoción en redes por el nacimiento de hija de querida actriz y futbolista nacional: «Qué hermosa es la vida»

Durante este fin de semana, la popular actriz chilena, Rocío Toscano enterneció las redes tras realizar un especial anuncio.

Resulta que confirmó el nacimiento de Roma, su tercera hija y la primera con su actual pareja, Agustín Ambiado, quien se desempeña como futbolista.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió una tierna fotografía junto a su retoña y el deportista. De este modo, generó múltiples reacciones y recibió diversos comentarios de felicidades.

El gran anuncio de Rocío Toscano

La actriz acompañó la fotografía con un emotivo mensaje, en el cual no escondió la felicidad por la llegada de la pequeña.

«Llegó Roma hoy para darnos mucho amor y a enseñarnos lo que necesitemos aprender», comenzó señalando Rocío Toscano.

Además, también tuvo palabras para su pareja. «Soy una agradecida de la vida de tener tremendo hombre a mi lado. Estoy segura que lo harás increíble, mi amor. Bueno, ya lo haces increíble», expresó.

«Agradecida de la salud, de la abundancia, de mi familia. Qué hermosa es la vida. Gracias gracias y millones trillones de gracias. Bienvenida Roma Lucía Ambiado Toscano no puedo más de amor con tu llegada», finalizó Rocío Toscano.

«Mil felicidades y bendiciones a Roma bienvenida»; «Muchas felicidades querida Rocío»; «Una geminiana, bienvenida pequeña Roma», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió la actriz de parte de sus seguidores.

Además, el nacimiento de la pequeña también fue celebrado por el club Lota Schwager, en el cual juega Agustín Ambiado. A través sus redes sociales.

«Toda la familia minera les desea lo mejor en esta hermosa nueva etapa y la máxima felicidad para su hogar con la llegada de este nuevo integrante», les desearon desde el club a Rocío Toscano y el futbolista.

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