«Hace su negocio de hacer polémica, con eso lucra y está en programas de farándula. Yo no vendo una amistad por plata»: Arremeten contra actriz nacional
El actor se refirió al quiebre de su amistad con su colega. "La vida te va mostrando con quién no tienes que perder el tiempo", indicó.
Recientemente, el actor Juan Pablo Sáez, habló del polémico quiebre de su amistad con Pancha Merino.
De este modo, el actor entregó detalles y reveló que está relacionado con la obra «Perfectos Desconocidos». Proyecto, del cual Francisca no formó parte.
Las palabras de Juan Pablo Sáez por el fin de su amistad con Pancha Merino
En el podcast «Sin Guión», el actor indicó: «Compramos los derechos de la obra Perfectos Desconocidos y había que armar el elenco. Pero lo visaba Argentina. Uno mandaban las propuestas de cuáles actores chilenos podían actuar».
En este contexto, Juan Pablo Sáez aseguró que Pancha Merino quería ser parte del elenco, pero que no fue elegida. «No la consideraron y yo cometí el error de contarle», indicó.
«Un día me llamó. ‘Pancha, no estás elegida’, y se enojó heavy conmigo pensando que yo la había sacado, que yo decidía todo, y no era así. De ahí se enojó heavy, como una cosa desproporcionada», explicó.
Además, Juan Pablo Sáez expresó: «Ella hace su negocio de hacer polémica, con eso lucra y está en programas de farándula. Yo no vendo una amistad por plata, yo soy coherente. Soy amigo de gente que fue muy famosa y ahora no, y de gente que he sido amigo toda la vida y mantengo la amistad, estén en lo alto o en la desgracia. Creo que son códigos que tú no ventilas a la luz pública cuando has tenido una relación tan importante».
En este sentido, señaló: «La vida te va mostrando con quién no tienes que perder el tiempo, porque el tiempo es muy limitado. Entonces uno tiene que invertir el poco tiempo que tiene con gente que valga la pena, no desgastarse haciéndole favores y ayudando a gente que es malagradecida o que está contigo por interés».
«Si mi amistad con ella era para que yo la contratara, entonces no es una amistad real», añadió Juan Pablo Sáez.
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