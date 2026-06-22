Fran Maira no aguanta quebrarse tras hablar en vivo del grave atropello que protagonizó en febrero: «Una semana súper dura para mí»

Fran Maira protagonizó un emotivo momento en el capítulo de este domingo del programa de CHV, Fiebre de Baile. Instancia, en la que no pudo aguantar quebrarse tras hablar de la situación que vive tras el accidente que protagonizó en febrero, cuando atropelló al motociclista Mayerson Zapata, quien sigue en estado grave.

Durante los últimos días, la influencer ha dado mucho que hablar debido a que el padre de la víctima acusó abandono de parte de la joven y su familia.

Además, The Clinic dio a conocer que desde la familia del afectado presentaron una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra Fran Maira, donde, detallaron las lesiones que sufrió el joven.

Fran Maira se desahoga

En este sentido, en el espacio, la exchica reality reveló que se encuentra afectada. «Esta coreografía me costó un poco más porque ha sido una semana súper dura para mí… entonces me costó un poco la concentración», reconoció con evidente emoción.

«Me costó un poco la concentración, pero nada. Lo único que quiero es que todo se solucione», añadió Fran Maira.

Además, la joven indicó «Hay mucha desinformación en las redes. Pronto voy a poder también contar cómo ha sido para mí, pero solo quiero que todo termine pronto y de la mejor manera posible».

Frente a esto, la animadora de Fiebre de Baile, Diana Bolocco le consultó si es que quería aclarar algo.

Sin embargo, Fran Maira contestó con la voz temblando que «no, la verdad es que desde el día en que llegué mucha gente me dijo ‘ay, por qué ella es así’. Yo tengo que ser profesional en mi trabajo, yo separo mi vida personal o emocional de mi trabajo».

«Entonces, la gente como que quizás no lo entiende así. Pero ahora sí quiero compartir eso de que intento ser profesional simplemente. Estoy tratando trabajar, nada más que eso», añadió la cantante.

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