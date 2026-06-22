Recientemente, la panelista de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos y Oriana Marzoli protagonizaron un tenso intercambio.

Según consignó ADN.cl, el conflicto inició debido a que la venezolana-española indicó que Adriana necesita «ayuda profesional».

Esas declaraciones no pasaron desapercibidas para la «Leona», quien lanzó una dura respuesta contra Oriana.

Adriana Barrientos se lanza contra Oriana Marzoli

En Zona de Estrellas, Barrientos arremetió sin filtro contra la chica reality.

«Mi amor, yo a usted le voy a dar un consejo o que se lo de su madre que la maneja. Vaya a un ginecólogo, porque usted tiene una pyme entremedio de las piernas. Que no se le olvide mi amor», lanzó.

Las palabras de Adriana generaron gran impacto en el panel de Zona de Estrellas. Y posteriormente, la «Leona» entregó algo más de detalles sobre sus palabras y mostró una nota de un portal internacional que se titulaba «Oriana Marzoli, acusada por Fani de ser escort y cobrar 2.000 euros por noche».

Además, Barrientos señaló que la Fani aludida en la nota «era una participante del reality show en el que ella (Oriana) participó en el año 2020. Este es un titular de la prensa española».

«Así que mi consejo es que también se trate, pero que se trate allá, que se trate su pyme mi amor. Trátate la pyme que está muy peligroso y siempre con protección Ori, con protección», añadió.

Sin embargo, esto no es todo. Adriana Barrientos también fue consultada sobre los dichos sobre su salud mental. En este sentido, expresó: «A mí me parece fantástico. Yo creo que sí, yo debo tener problemas mentales como su madre, claro que sí».

«Por algo me tenía tanto cariño, porque le recuerdo a la madre, la madre que es abogada, pero que mi amor, pasa sentada en el plato de televisión más tiempo que la Oriana», finalizó.

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