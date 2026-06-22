«Esto nunca lo he contado públicamente. Iba a ser papá a los 16 y la mamá (de ella) la obligó a abortar»

Recientemente, el popular cantante nacional, Leo Méndez se sinceró y habló por primera vez de manera pública sobre una delicada situación que vivió durante su adolescencia.

Esto ocurrió en el podcast La Weona Tonta, en el que comparte con sus hijos mayores Leo Méndez Jr. y Steffy Méndez. Instancia, en la que la joven hablaba de la maternidad.

En este sentido, el artista reveló que cuando tenía 16 años estuvo cerca de convertirse en padre por primera vez. Sin embargo, esto no ocurrió.

La confesión de Leo Méndez

El cantante se sinceró y relató: «Yo iba a ser papá a los 16 y estaba bien avanzado ese embarazo (…) esto yo nunca lo he contado públicamente».

En este sentido, Leo Méndez indicó: «Quería ser papá a los 16, iba a ser papá a los 16 y la mamá (de ella) la obligó a abortar. Estábamos juntos, estábamos felices, (tener al bebé) era algo que queríamos».

Además, reveló que siempre tuvo las intenciones de ser padre. «Eso es algo que me pasó a mí y siempre quise ser papá», confesó.

Luego, DJ Méndez se sinceró con respecto de cómo ha sido ser padre. «De a poco lo vamos a ir hablando, pero no me siento el mejor papá del mundo. Sí sé que intento siempre serlo, pero a veces me equivoco en las formas», expresó.

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