Nueva hazaña para Vamo a Calmarno: Cumplen 10 años desde sus inicios

El entretenimiento en Chile ha arrasado estos últimos años en la televisión y sobre todo en las redes sociales. Sitios como YouTube o podcast que integran contenido exclusivo se han peleado el primer lugar como lo más visto por los usuarios.

Ahí cae uno de los programas digitales que actualmente es el más influyente dentro de la entretención y música en el país.

Se trata de ‘Vamo a Calmarno’ el espacio protagonizado por Jaime Proox y Rossinelli, que con su carisma y talento inédito han logrado llevarse el cariño de los internautas y artistas musicales, como también del espectáculo.

Los inicios de Vamo a Calmarno

Su éxito en el ‘Carpool VAC’ fue la propuesta que llamó la atención de todos, con una referencia al estilo gringo de manejar mientras estás entrevistando a un famoso.

Y ahora, celebran con todo este 2026, al haber cumplido 10 años desde sus inicios. También cumplen dos años en Radio Activa.

Con más de 600 mil seguidores en TikTok, la plataforma del momento, y 316 mil en Instagram, Vamo a Calmarno se convierte en uno de los proyectos juveniles que lleva la mejor conexión entre el espectáculo, música, entretenimiento y entrevistas.

Sin dudas, una mezcla de diversas categorías que conecta con sus seguidores más fieles.

Los logros de Vamo A Calmarno

Han entrevistado a diversos artistas internacionales, como del país, reforzando su idea de generar un espacio cómodo para el invitado, mientras recorren la ciudad en su Carpool VAC.

Pero su recorrido no se quedó en el internet y traspasaron las redes sociales para llegar a la radio. Actualmente, conducen la tarde de Radio Activa de lunes a viernes desde las 16:00 a 18:00 horas.

Este 25 de marzo cumplirán dos años desde la primera vez al aire con ‘HiperActiva Vamo a Calmarno’ junto a DJ Janyi en los controles. Otro gran hito que celebra la dupla del momento.

Y no fue necesario esperar para demostrar que el talento lo llevan en la sangre. El año pasado se llevaron el premio a Mejor Programa Radial que les dejó el galardón del Copihue de Oro.

Ahora, por si fuera poco, también lanzaron su Podcast ‘Vamo A Calmarno’ en Spotify, con conversaciones más profundas. Ya suma 78 episodios.

Como siempre, hay malos y buenos momentos, pero parece que la dupla de Jaime Proox y Rossinelli llevan el aura desde hace 10 años con ‘Vamo a Calmarno’.

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