Sorpresa en el mundo de la farándula: queridas figuras del espectáculo confirman su romance tras ser vistos en Viña 2026

Recientemente, se dio a conocer que dos reconocidas figuras del espectáculo nacional se encuentran en una relación amorosa.

Se trata de ni más ni menos que de Francisco Puelles, conocido como Chapu y Vesta Lugg, quienes han estado viviendo un intenso romance y han sido vistos juntos durante los últimos días.

Chapu y Vesta Lugg viven intenso romance

Luego de muchos rumores y especulaciones, el mismo actor fue quien confirmó su romance con la destacada cantante nacional.

Francisco Puelles confirmó la noticia en diálogo con Meganoticias. En esta instancia, el exparticipante de Calle 7 fue consultado al respecto y respondió: «Me descubrieron… Estamos muy contentos. Estamos tranquilos. Todo en orden».

Luego de confirmar el romance, Chapu se mostró tranquilo. Vale señalar que hace varios días se venía rumoreando al respecto, ya que durante estas noches del Festival de Viña 2026 y previamente han sido vistos muy juntos.

De hecho, las especulaciones iniciaron hace aproximadamente un mes. En dicha oportunidad, el portal Infama compartió una imagen en la que se veía a ambos paseando en el Parque Bicentenario, en Vitacura.

«Les voy a dar una ‘papita’, solo eso y con esto me retiro: Nos conocemos hace doce años, lo que nadie se esperaba», indicó Francisco Puelles.

Además, expresó: «Esa mujer es muy especial (…) Me pongo bien nervioso cuando estoy con ella, la verdad. El amor siempre va a ser bonito».

También te podría interesar leer: Festival de Viña 2026: estos son los artistas que se presentan hoy, miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google