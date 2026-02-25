Festival de Viña 2026: estos son los artistas que se presentan hoy, miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara

Luego de que este martes se viviera una noche cargada de romanticismo y Kpop en el Festival de Viña 2026, durante este miércoles, la Quinta Vergara disfrutará de una nueva jornada, la que estará cargada de sabor latino.

Recordemos que el martes 24 se presentaron el dúo Jesse y Joy, el humorista Esteban Düch y el popular grupo femenino surcoreano NMIXX.

Los artistas que se presentan hoy, miércoles 25 de febrero en el Festival de Viña 2026

En la noche de este miércoles, el encargado de darle inicio al prestigioso certamen será ni más ni menos que el cantante colombiano Juanes, quien regresa a Chile para reencontrarse con su fanaticada nacional.

Por otro lado, el humor cuenta con una innovadora propuesta. La encargada de hacer reír a la Quinta Vergara es Asskha Sumathra. Vale señalar que la transformista aseguró su cupo luego de ser la ganadora del programa de Mega «Coliseo».

En tanto, el cierre estará a cargo de la popular banda de cumbia argentina, Ke Personajes, la que es liderada por su vocalista Emanuel Noir.

Vale señalar que el plato principal de esta cuarta noche del Festival de Viña es Juanes que regresa a la Quinta Vergara con sus grandes éxitos y nuevas canciones.

Recordemos que el cantante colombiano estuvo por última vez en este certamen en 2009.

Luego, Asskha Sumathra tendrá la responsabilidad de hacer reír al público. Mientras que Ke Personajes llega con altas expectativas. Además, su participación acerca a las nuevas generaciones a esta cuarta noche del prestigioso evento.

Es importante recordar que el Festival de Viña 2026 es emitido por Mega. Además, en Mega 2 se transmite con la interpretación en lengua de señas.

Por otro lado, también se puede ver a través de la plataforma Mega Go. Mientras que el resto de Latinoamérica puede hacerlo mediante Disney+.

