¿Quién es Asskha Sumathra?: La primera humorista transformista que llega al Festival de Viña

Uno de los bloques más esperados por los televidentes son las rutinas de humor en la Quinta Vergara. Y es que, el monstruo es quien manda en ese momento cuando el comediante está haciéndolos reír, o haciéndolos enojar.

En ese sentido, el Festival de Viña del Mar 2026 ha acertado hasta el momento con la parrilla de comediantes en el certamen. Los artistas que se han presentado, han sido galardonados con las famossa Gaviotas de oro y de plata.

Esta noche, en la cuarta jornada, escucharemos el humor de Asskha Sumathra, la primera comediante transformista en pisar el escenario viñamarino.

¿Quién es Asskha Sumathra?

Se trata de la comediante drag Asskha Sumathra, quien se ganó el puesto en la parrilla de Viña 2026 tras consagrarse ganadora de “Coliseo”, el programa de humor de Mega, cuyo principal premio era otorgar un cupo para presentarse en el festival.

Óscar Guzmán, quien le da vida a Asskha, es enfermero de profesión y reconocido como la Reina del Café Concert. Su primera experiencia en el transformismo surgió en un concurso de talentos donde fue vencedora.

La propuesta humorística de la comediante suele vincularse en torno a dos ejes principales: situaciones cotidianas y referencias al mundo gay.

Al iniciar en el transformismo, escogió su nombre artístico en homenaje a su abuela, llamada Askka, y en referencia a la isla de Sumatra, que en 2004 ocurrió un tsunami.

Sus inicios

Participó en el concurso de belleza “Miss Nueva Cero” organizado por la discoteca gay Nueva Cero y obtuvo el segundo lugar. Posteriormente, formó parte del elenco de la discoteca Pagano de Valparaíso.

En enero de 2017 protagonizó el programa “Reina del Café Concert” que consistía en un webshow con presentaciones al estilo café concert en distintos bares y salas de espectáculos, enfocados al público LGBTQ+ chileno.

Una de sus grandes apariciones fue la participación en el reality “Amigas y Rivales”, donde compartió momentos con rostros conocidos del transformismo como Botota Fox, Maureen Junott, Janin Day, la fallecida Katiuska Molotov, entre otras.

Entrevistada por Radio Activa, comentó que en su etapa durante el reality lo vivió bastante bien. “Pescaron a las transformistas y nos elevaron a las plataformas digitales, nos abrió la posibilidad de que nos conocieran”, confesó.

En 2018 participó en “El circo de la Botota y sus amigas”, espectáculo circense de transformismo, protagonizado por Botota Fox.

Sumathra a Viña 2026

Tras coronarse ganadora en el programa de humor “Coliseo” de Mega, su premio la llevó automáticamente a ser una de las humoristas que contemplarán la parrilla del Festival de la Quinta Vergara.

Fue la segunda confirmada y, este miércoles 25, la veremos debutar en el escenario viñamarino para conquistar al temido “monstruo” con sus chistes y experiencias.

“Llegar al festival y ser, como tanto rato se ha dicho, la primera transformista que va a estar en ese escenario, es porque el país ya está preparado para todo y podemos aceptar que somos esta gran democracia, este gran país”, mencionó en una entrevista.

Es así, como Asskha Sumathra abrirá las puertas al mundo del transformismo, al ser la primera comediante transformista en pisar el Festival de Viña del Mar, otorgando más reconocimiento a este rubro.

