«Vengo del mundo de las motos, ahí las cosas se resolvían entre hombres»: Cuco Cerda alza la voz tras pelea con Sammis Reyes

Durante el fin de semana recién pasado, Sammis Reyes y José Manuel «Cuco» Cerda protagonizaron un tenso encontrón en una fiesta nocturna en Viña del Mar.

En concreto esto ocurrió en la fiesta Bresh que se desarrolló en la Ciudad Jardín. Instancia, en la que según informaron algunos testigos, las figuras televisivas se habrían ido a los golpes en la madrugada.

Y luego de varios días de la polémica, recientemente Cuco Cerda se refirió al tema.

Cuco Cerda habla de su pelea con Sammis Reyes

En el programa «Noche de Suerte» de TV+, Cuco entregó su versión del conflicto. En este sentido, relató que llegó cerca de las 02:00 al evento, en el que estuvo cerca de una hora antes del conflicto.

El joven, quien es pareja de Daniela Aránguiz no entregó detalles de lo que sucedió. Sin embargo, tildó la situación de «lamentable».

«Para mí en realidad es lamentable, para todos los que estaban ahí. Es un desagrado para la gente del evento, para mí, para él, para la gente que nos quiere», señaló Cuco Cerda.

Además, agregó: «Yo creo que en televisión de repente el rumor avanza más rápido que los hechos. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua. Vengo del mundo de las motos, que ahí las cosas se resolvían entre hombres. Ahí te ponían un ‘motazo'».

Vale señalar que el pololo de Daniela Aránguiz no quiso profundizar en los detalles del conflicto. «Yo no quiero ahondar ni dar detalles que, obviamente los hay, muchos. Pero encuentro que no a lugar», expresó.

«Encuentro que lo que pasó ahí, quedó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres», añadió Cuco Cerda.

Además, mencionó que no estaba enterado de las acusaciones que lanzó la productora Bizarro contra el deportista.

«Lo encuentro también lamentable. Pero no quiero dar opiniones con respecto a él, de si a mi me sorprende su actitud o no. Prefiero mantenerme al margen y no caer en los prejucios», finalizo Cuco Cerda.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google